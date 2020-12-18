СМИ: к Норманну проявляют интерес четыре клуба РПЛ
16:55
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн в зимнее трансферное окно может покинуть клуб, сообщает VG.
По данным издания, к 24-летнему норвежцу проявляют интерес лидеры РПЛ — «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак». Если верить источнику, то ростовчане готовы отпустить хавбека за более чем за 17 миллионов евро.
В матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:3) Норманн получил травму, официальных сообщений о ее характере пока нет.
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Норманн провел 13 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.
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