РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

СМИ: к Норманну проявляют интерес четыре клуба РПЛ

16:55
Матиас Норманн. Фото ФК «Ростов»
Матиас Норманн. Фото ФК «Ростов»
Теги:

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн в зимнее трансферное окно может покинуть клуб, сообщает VG.

По данным издания, к 24-летнему норвежцу проявляют интерес лидеры РПЛ — «Зенит», ЦСКА, «Краснодар» и «Спартак». Если верить источнику, то ростовчане готовы отпустить хавбека за более чем за 17 миллионов евро.

В матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:3) Норманн получил травму, официальных сообщений о ее характере пока нет.

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Норманн провел 13 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал результативную передачу.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 30547
Все опросы
Кто выиграет золото РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир