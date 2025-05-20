Смертин: «Макелеле помнит Юру Жиркова, хоть и не играл с ним»

Бывший футболист «Челси» Алексей Смертин в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от участия в FONBET Первом еврокубке.

«Первым делом встретился с теми, кто был в «Челси»: Макелеле, потом с Жереми, Дрогба. Кудичини увидел только в раздевалке. Это радость! Макелеле помнит Юру Жиркова, хоть и не играл с ним. То, что произошло — приятно. Помню, нас была товарищеская игра в Корее с местным клубом. Болели. Поставил будильник, чтобы посмотреть финал Кубка УЕФА. Это было очень радостно. Ведь выиграл наш клуб из России, с которым потом пришлось играть в Лиге чемпионов», — сказал Смертин «СЭ».

18 мая ЦСКА в гала-матче FONBET Первый еврокубок в честь 20-летия победы в Кубке УЕФА разгромил сборную европейских клубов со счетом 5:1.