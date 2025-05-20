Президент «Динамо» Гаджиев: «Команда всегда играла изо всех сил. Это требование клуба. Кто играет по-другому, должен быть заменен»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Ростова».

«Естественно, у команды на последний тур максимальный настрой. По-другому быть не может. Может быть, у кого-то, допустим, уровень возможностей команды, клуба такие, что позволяют не включаться на 100 процентов. Но у нас такого права нет. Считаю, что команда всегда играла изо всех сил. Когда-то получалось, когда-то нет. Но это требование клуба. Они по-другому играть не могут. Кто играет по-другому, тот должен быть заменен», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Динамо» после 29 туров занимает 12-е место в РПЛ с 28 очками.