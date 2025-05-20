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Президент «Динамо» Гаджиев: «Команда всегда играла изо всех сил. Это требование клуба. Кто играет по-другому, должен быть заменен»

Микеле Антонов
Корреспондент

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ против «Ростова».

«Естественно, у команды на последний тур максимальный настрой. По-другому быть не может. Может быть, у кого-то, допустим, уровень возможностей команды, клуба такие, что позволяют не включаться на 100 процентов. Но у нас такого права нет. Считаю, что команда всегда играла изо всех сил. Когда-то получалось, когда-то нет. Но это требование клуба. Они по-другому играть не могут. Кто играет по-другому, тот должен быть заменен», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Динамо» после 29 туров занимает 12-е место в РПЛ с 28 очками.

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Гаджи Гаджиев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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