"Смелый и рискованный футбол". Кононов - о новом стиле "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что атакующий футбол является более смелым и рискованным. 52-летний специалист добавил, что игроки красно-белых положительно восприняли те принципы, которые он озвучил, когда пришел в команду.

- Футболистов сложно перестроить на новый футбол, - сказал Кононов в эфире канала "Матч ТВ". - Атакующий стиль - более смелый и рискованный. Надо быстрее вступать в единоборства, быстро реагировать на потерю мяча. Также должна быть синхронность каждого игрока и команды в целом. Если кто-то запоздает, все разрушится. При потере мяча ты должен быстро отработать в отборе - в течение 4-5 секунд. При игре в позиционной обороне также должна быть синхронность: все должны занять свои позиции. Но мне больше нравится, когда футболисты быстрее отбирают мяч, ведь так мы быстрее начинаем атаку.

В "Спартаке" собраны квалифицированные игроки. Никто не говорил, что мне не подходит этот футбол, когда я озвучил свои принципы. Все стремились исполнять эти требования как можно быстрее. Мы проделали достаточно неплохую работу и попытались кое-что изменить. Что-то удалось, но не все. Иногда их тянуло на то, что было раньше. Игра строилась отрезками: где-то мы делали, что хотели, а где-то - нет.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 28 очков после 17 туров.

Все о чемпионате России - здесь