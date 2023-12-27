Прохин на правах аренды перешел в «Оренбург»
Защитник «Ростова» Данила Прохин до конца сезона отдан в аренду «Оренбургу» с последующим правом выкупа, сообщает сайт ростовского клуба.
Ранее в «Оренбурге» подтвердили интерес к Прохину.
22-летний россиянин провел за ростовскую команду 15 игр во всех турнирах сезона-2023/24 и результативных действий не совершал.
Источник: Ростов
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