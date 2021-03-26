Слуцкий заявил, что не встал бы на колено в поддержку акции Black Lives Matter
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему не встал бы на колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).
«Каждая жизнь имеет значение. Я вообще не понимаю всего этого. По мне, вот эта ситуация (смерть Джорджа Флойда — прим. «СЭ»), она никак не была связана с темнокожим человеком. Это просто неадекватные действия полицейского. Он не вкладывал в свои действия то, кому он их вкладывал
Поэтому каждая жизнь имеет значение — и черная, и белая, и любая», — сказал Слуцкий в «Коммент.Шоу».
Напомним, арбитр Кирилл Левников встал на колено перед матчем Англия — Сан-Марино. 16 марта бригада судей во главе с россиянином Сергеем Карасевым не стала вставать на колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Менхенгладбах).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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