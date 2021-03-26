Слуцкий заявил, что не встал бы на колено в поддержку акции Black Lives Matter

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему не встал бы на колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

«Каждая жизнь имеет значение. Я вообще не понимаю всего этого. По мне, вот эта ситуация (смерть Джорджа Флойда — прим. «СЭ»), она никак не была связана с темнокожим человеком. Это просто неадекватные действия полицейского. Он не вкладывал в свои действия то, кому он их вкладывал



Поэтому каждая жизнь имеет значение — и черная, и белая, и любая», — сказал Слуцкий в «Коммент.Шоу».

Напомним, арбитр Кирилл Левников встал на колено перед матчем Англия — Сан-Марино. 16 марта бригада судей во главе с россиянином Сергеем Карасевым не стала вставать на колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Менхенгладбах).