ЦСКА поздравил Гайча с победным голом за олимпийскую сборную Аргентины
ЦСКА поздравил нападающего Адольфо Гайча с голом за олимпийскую сборную Аргентины. Форвард стал автором единственного мяча в товарищеской игре аргентинцев со сверстниками из Японии (1:0).
Гайч на правах аренды выступает за «Беневенто». 21 марта он забил единственный гол в ворота «Ювентуса» (1:0) в чемпионате Италии.
Второй победный гол @adolfogaich9 за неделю! В этот раз он принес олимпийской сборной Аргентины победу над японцами. Продолжай в том же духе, Танк! ??? https://t.co/hXL7y5mOup— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 26, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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