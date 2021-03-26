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ЦСКА поздравил Гайча с победным голом за олимпийскую сборную Аргентины

20:08
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ЦСКА поздравил нападающего Адольфо Гайча с голом за олимпийскую сборную Аргентины. Форвард стал автором единственного мяча в товарищеской игре аргентинцев со сверстниками из Японии (1:0).

Гайч на правах аренды выступает за «Беневенто». 21 марта он забил единственный гол в ворота «Ювентуса» (1:0) в чемпионате Италии.

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