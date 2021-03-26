Главный арбитр матча отборочного турнира ЧМ-2022 Англия — Сан-Марино (5:0) Кирилл Левников встал на одно колено перед стартовым свистком.

Российский судья вместе с футболистами поддержал акцию Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

Скриншот эфира «Матч! Футбол 3».

16 марта бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым не стала вставать на колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Менхенгладбах).

Лозунг Black Lives Matter стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих. В США прошли массовые столкновения после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Мужчина скончался после того, как офицер полиции придушил его коленом.