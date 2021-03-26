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Арбитр Левников встал на колено перед матчем Англия — Сан-Марино

10:49
Кирилл Левников. Фото РФС
Кирилл Левников. Фото РФС
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Главный арбитр матча отборочного турнира ЧМ-2022 Англия — Сан-Марино (5:0) Кирилл Левников встал на одно колено перед стартовым свистком.

Российский судья вместе с футболистами поддержал акцию Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»).

Скриншот эфира "Матч! Футбол 3".
Скриншот эфира «Матч! Футбол 3».

16 марта бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым не стала вставать на колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Менхенгладбах).

Лозунг Black Lives Matter стал одним из символов протестов против полицейского произвола в отношении чернокожих. В США прошли массовые столкновения после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Мужчина скончался после того, как офицер полиции придушил его коленом.

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