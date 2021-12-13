Слуцкий: «Российскому футболу нужно признать, что мы не можем конкурировать на уровне клубов и сборной»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что российскому футболу нужно сделать, чтобы подняться на уровень выше.
— У российского футбола есть один шанс подняться — признать, что он говно?
— Да, признать, что он говно, на низком уровне. Признать, что мы не можем конкурировать на уровне клубов и сборной. Вопрос не в Черчесове, Слуцком или в Зобнине, который отдал не туда передачу. Вопрос гораздо объемнее. Когда меня спрашивают, почему российский футбол находится на таком уровне, я всегда привожу несколько простых примеров. В Голландском «Витессе», в котором я работал, население было 100 тысяч. У них на отбор приходят 500 девятилетних мальчишек. Каждый мальчишка, получается, пришел на отбор. Когда я провожу отбор в миллионном городе Волгограде, в школу, которая единственная бесплатная в городе, у меня 500 детей приходят по девяти возрастам. У нас нет условий, инфраструктуры и тренеров, нет у ребенка даже потребности заниматься футболом. Поэтому мы слабее, — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
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