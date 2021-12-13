Кержаков высказался о матче «Зенита» с «Динамо»
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался по поводу матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (1:1).
«Было абсолютно два разных тайма. В первом мы безусловно доминировали. А во втором... Это точно связано с тем, что мы потеряли двух игроков, Малкома и Вендела, после чего игра потеряла рисунок. Больше «Динамо» поддавливало и больше силового и верхового футбола было», — передает слова Кержакова официальный сайт «Зенита».
После 18 туров РПЛ сине-бело-голубые занимают 1-е место таблице.
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