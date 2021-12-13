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Леонид Слуцкий рассказал о своей операции по пересадке волос

12:43

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что процедура по пересадке волос не была для него болезненной. Российский специалист сделал операцию в Турции в 2021 году.

«Попробовал в этом году в Турции сделать операцию по пересадке волос. Не скажу, что я сильно комплексовал. Но я вообще за любой кипиш, чтобы что-то пробовать. Мне исполнилось 50 лет. Я решил отпраздновать так, как я хочу. Хотелось быть похудевшим и с новой прической. А потом уже как-то затянулось. Это не больно, 6 часов тебе берут волосы с затылка и пересаживают на проблемные места на голове. И ты ходишь в бандане 10 дней, моешься специальным шампунем. Самое неприятное, что нельзя нормально спать трое суток. Тебе дают специальную подушку, приходилось использовать снотворное», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Леонид Слуцкий тренирует «Рубин» с 2019 года. Казанцы в текущем сезоне РПЛ занимают 10-е место в турнирной таблице с 22 очками после 18 игр.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

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