Леонид Слуцкий рассказал о своей операции по пересадке волос

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что процедура по пересадке волос не была для него болезненной. Российский специалист сделал операцию в Турции в 2021 году.

«Попробовал в этом году в Турции сделать операцию по пересадке волос. Не скажу, что я сильно комплексовал. Но я вообще за любой кипиш, чтобы что-то пробовать. Мне исполнилось 50 лет. Я решил отпраздновать так, как я хочу. Хотелось быть похудевшим и с новой прической. А потом уже как-то затянулось. Это не больно, 6 часов тебе берут волосы с затылка и пересаживают на проблемные места на голове. И ты ходишь в бандане 10 дней, моешься специальным шампунем. Самое неприятное, что нельзя нормально спать трое суток. Тебе дают специальную подушку, приходилось использовать снотворное», — сказал Слуцкий в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Леонид Слуцкий тренирует «Рубин» с 2019 года. Казанцы в текущем сезоне РПЛ занимают 10-е место в турнирной таблице с 22 очками после 18 игр.