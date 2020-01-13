Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, почему решил вернуться в Россию.

— Но по прошествии этих трех лет я понял, что за рубежом не могу претендовать на какой-то топ-уровень, — цитирует Слуцкого «Медуза». — Там я работал в проблемных командах, в командах, которые решали абсолютно другие задачи, нежели те, что я решал в России. Это было безумно интересно, я находил себе миллион мотиваций. Но в определенный момент ты понимаешь, что хочешь чего-то другого.

Может быть, какого-то более долгосрочного, более серьезного и фундаментального проекта. Я не знаю, будет ли таким проектом «Рубин», потому что в жизни тренера несколько игр могут поменять все. Как говорят в Англии, . Путь от героя до нуля может занять одну неделю. Но у меня возникло стойкое ощущение, что мне хочется вернуться. Ведь на самом деле конкуренция в европейских чемпионатах крайне высока, и работают в них в основном местные специалисты.