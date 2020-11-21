Слуцкий: «У «Рубина» есть кадровые проблемы»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий — о потерях перед матчем 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».
— Понятно, что «Ростов», несмотря на серьезные кадровые изменения, остается одной из ведущих команд в стране, — сказал в интервью клубной пресс-службе Слуцкий. — С ростовчанами тяжело играть и в оптимальном составе, но сейчас у нас основная задача — не столько игра, сколько попытка сбалансировать состав и понять, кто и какое количество времени может провести на поле в воскресенье. Не буду скрывать, у нас есть кадровые проблемы. Не все вернулись из национальных сборных, но понятно, что нужно готовиться к игре даже в этих условиях. У нас есть определенное количество заболевших. Все эти тесты были выявлены в сборных. Многие, не только мы, сейчас сталкиваются с теми проблемами, которых не было у тренеров или руководителей клубов до этого.
У Ин Бома практически минимальные симптомы, у Кварацхелии было чуть посложнее, температура держалась несколько дней. Сейчас оба чувствуют себя хорошо, никаких признаков болезни нет, но важно соблюсти все необходимые процедуры.
Матч «Рубин» — «Ростов» состоится в воскресенье, 22 ноября. Начало — в 19.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=fdfPJOntX64&feature=youtu.be
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