Слуцкий: «У «Рубина» есть кадровые проблемы»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий — о потерях перед матчем 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

— Понятно, что «Ростов», несмотря на серьезные кадровые изменения, остается одной из ведущих команд в стране, — сказал в интервью клубной пресс-службе Слуцкий. — С ростовчанами тяжело играть и в оптимальном составе, но сейчас у нас основная задача — не столько игра, сколько попытка сбалансировать состав и понять, кто и какое количество времени может провести на поле в воскресенье. Не буду скрывать, у нас есть кадровые проблемы. Не все вернулись из национальных сборных, но понятно, что нужно готовиться к игре даже в этих условиях. У нас есть определенное количество заболевших. Все эти тесты были выявлены в сборных. Многие, не только мы, сейчас сталкиваются с теми проблемами, которых не было у тренеров или руководителей клубов до этого.

У Ин Бома практически минимальные симптомы, у Кварацхелии было чуть посложнее, температура держалась несколько дней. Сейчас оба чувствуют себя хорошо, никаких признаков болезни нет, но важно соблюсти все необходимые процедуры.

Матч «Рубин» — «Ростов» состоится в воскресенье, 22 ноября. Начало — в 19.00 (мск).