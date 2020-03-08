Слуцкий проиграл «Крыльям» в Казани. Такого с «Рубином» не случалось 16 лет

«Рубин» во втором матче под руководством Леонида Слуцкого уступил на своем поле «Крыльям Советов» со счетом 0:1. Казанцы всего в третий раз в истории не смогли победить в волжском дерби на своем поле. В предыдущие годы самарцы добыли в столице Татарстана всего четыре очка.

В 2004 году команда Гаджи Гаджиева на пути к бронзе чемпионата добилась успеха со счетом 3:1, а девять лет спустя «Крылья» разжились на «Центральном» еще одним очков, что впрочем не спасло их от вылета по итогам сезона.

Матчи «Рубин» и «Крыльев Советов» в Казани

Дата Тренер «Рубина» Тренер «Крыльев Советов» Счет Голы 18.10.2003 Курбан Бердыев Александр Тарханов 3:1 Бояринцев-2, Федоров — Соуза 10.04.2004 Курбан Бердыев Гаджи Гаджиев 1:3 А.Коновалов — Виноградов-2, Каряка 23.10.2005 Курбан Бердыев Гаджи Гаджиев 2:1 Байрамов, Бухаров — Баба Адаму 28.08.2006 Курбан Бердыев Гаджи Гаджиев 2:1 Домингес, Бен-Ашур — Муджири 16.06.2007 Курбан Бердыев Сергей Оборин 1:0 Рязанцев 25.10.2008 Курбан Бердыев Леонид Слуцкий 3:0 Ансальди, Бухаров, Нобоа 30.10.2009 Курбан Бердыев Юрий Газзаев 4:1 Бухаров-2, Нобоа, Гекдениз — Коллер 09.07.2010 Курбан Бердыев Юрий Газзаев 3:0 Касаев, Бухаров, Рязанцев 28.08.2011 Курбан Бердыев Андрей Кобелев 1:0 Дядюн 11.11.2012 Курбан Бердыев Андрей Кобелев 2:0 Шаронов, Натхо 25.08.2013 Курбан Бердыев Александр Цыганков 1:1 Гекдениз — Цаллагов 08.11.2015 Валерий Чалый Франк Веркаутерен 2:0 Гекдениз-2 15.10.2016 Хавьер Грасия Франк Веркаутерен 3:0 Канунников, Рочина, Жонатас 01.10.2018 Курбан Бердыев Андрей Тихонов 2:1 Подберезкин, Азмун — Канунников 08.03.2020 Леонид Слуцкий Миодраг Божович 0:1 Попович

Итого: +12=1-2, мячи 30-10.

Подпортил личную статистику противостояния с «Крыльями» и сам Леонид Слуцкий, работавший в Самаре в 2008 и 2009 годах. В предыдущих 19 играх его команды одолели волжан 16 раз, позволив сопернику дважды победить и однажды сыграть вничью. В 2005 году Слуцкий уступил «Крыльям» с «Москвой» (1:4), а в 2015-м — с ЦСКА (0:2).

Матчи Леонида Слуцкого против «Крыльев Советов»

Дата Турнир Клуб Слуцкого Город Счет 16.10.2005 Чемпионат Москва Самара 1:4 02.04.2006 Чемпионат Москва Москва 1:0 09.09.2006 Чемпионат Москва Самара 4:0 31.03.2007 Чемпионат Москва Самара 0:0 04.07.2007 Кубок Москва Москва 3:2 18.04.2007 Кубок Москва Самара 2:0 21.07.2007 Чемпионат Москва Москва 3:1 19.07.2010 Чемпионат ЦСКА Самара 1:0 07.11.2010 Чемпионат ЦСКА Химки 4:3 25.05.2011 Чемпионат ЦСКА Самара 3:0 25.07.2011 Чемпионат ЦСКА Химки 2:1 26.08.2012 Чемпионат ЦСКА Химки 3:0 09.03.2013 Чемпионат ЦСКА Самара 2:0 22.07.2013 Чемпионат ЦСКА Химки 2:1 05.04.2014 Чемпионат ЦСКА Самара 3:1 02.03.2015 Кубок ЦСКА Химки 1:0 24.07.2015 Чемпионат ЦСКА Самара 2:0 21.11.2015 Чемпионат ЦСКА Химки 0:2 18.09.2016 Чемпионат ЦСКА Самара 2:1 08.03.2020 Чемпионат Рубин Казань 0:1

Итого: +16=1-3, мячи 39-17.

«Рубин» во втором туре подряд не сумел забить гол по правилам и остался на последнем месте в премьер-лиге по числу забитых мячей. В истории премьер-лиги худший график результативности демонстрировали лишь совсем безнадежные команды. Девять мячей в 21 туре забила полумолодежная «Томь» Валерия Петракова, по 10 — вылетавшие без шансов «Шинник"-2006 и «Анжи"-2018/19.

Худшая результативность клубов премьер-лиги после 21 тура