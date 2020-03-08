Слуцкий проиграл «Крыльям» в Казани. Такого с «Рубином» не случалось 16 лет
«Рубин» во втором матче под руководством Леонида Слуцкого уступил на своем поле «Крыльям Советов» со счетом 0:1. Казанцы всего в третий раз в истории не смогли победить в волжском дерби на своем поле. В предыдущие годы самарцы добыли в столице Татарстана всего четыре очка.
В 2004 году команда Гаджи Гаджиева на пути к бронзе чемпионата добилась успеха со счетом 3:1, а девять лет спустя «Крылья» разжились на «Центральном» еще одним очков, что впрочем не спасло их от вылета по итогам сезона.
Матчи «Рубин» и «Крыльев Советов» в Казани
|
Дата
|
Тренер «Рубина»
|
Тренер «Крыльев Советов»
|
Счет
|
Голы
|
18.10.2003
|
Курбан Бердыев
|
Александр Тарханов
|
3:1
|
Бояринцев-2, Федоров — Соуза
|
10.04.2004
|
Курбан Бердыев
|
Гаджи Гаджиев
|
1:3
|
А.Коновалов — Виноградов-2, Каряка
|
23.10.2005
|
Курбан Бердыев
|
Гаджи Гаджиев
|
2:1
|
Байрамов, Бухаров — Баба Адаму
|
28.08.2006
|
Курбан Бердыев
|
Гаджи Гаджиев
|
2:1
|
Домингес, Бен-Ашур — Муджири
|
16.06.2007
|
Курбан Бердыев
|
Сергей Оборин
|
1:0
|
Рязанцев
|
25.10.2008
|
Курбан Бердыев
|
Леонид Слуцкий
|
3:0
|
Ансальди, Бухаров, Нобоа
|
30.10.2009
|
Курбан Бердыев
|
Юрий Газзаев
|
4:1
|
Бухаров-2, Нобоа, Гекдениз — Коллер
|
09.07.2010
|
Курбан Бердыев
|
Юрий Газзаев
|
3:0
|
Касаев, Бухаров, Рязанцев
|
28.08.2011
|
Курбан Бердыев
|
Андрей Кобелев
|
1:0
|
Дядюн
|
11.11.2012
|
Курбан Бердыев
|
Андрей Кобелев
|
2:0
|
Шаронов, Натхо
|
25.08.2013
|
Курбан Бердыев
|
Александр Цыганков
|
1:1
|
Гекдениз — Цаллагов
|
08.11.2015
|
Валерий Чалый
|
Франк Веркаутерен
|
2:0
|
Гекдениз-2
|
15.10.2016
|
Хавьер Грасия
|
Франк Веркаутерен
|
3:0
|
Канунников, Рочина, Жонатас
|
01.10.2018
|
Курбан Бердыев
|
Андрей Тихонов
|
2:1
|
Подберезкин, Азмун — Канунников
|
08.03.2020
|
Леонид Слуцкий
|
Миодраг Божович
|
0:1
|
Попович
Итого: +12=1-2, мячи 30-10.
Подпортил личную статистику противостояния с «Крыльями» и сам Леонид Слуцкий, работавший в Самаре в 2008 и 2009 годах. В предыдущих 19 играх его команды одолели волжан 16 раз, позволив сопернику дважды победить и однажды сыграть вничью. В 2005 году Слуцкий уступил «Крыльям» с «Москвой» (1:4), а в 2015-м — с ЦСКА (0:2).
Матчи Леонида Слуцкого против «Крыльев Советов»
|
Дата
|
Турнир
|
Клуб Слуцкого
|
Город
|
Счет
|
16.10.2005
|
Чемпионат
|
Москва
|
Самара
|
1:4
|
02.04.2006
|
Чемпионат
|
Москва
|
Москва
|
1:0
|
09.09.2006
|
Чемпионат
|
Москва
|
Самара
|
4:0
|
31.03.2007
|
Чемпионат
|
Москва
|
Самара
|
0:0
|
04.07.2007
|
Кубок
|
Москва
|
Москва
|
3:2
|
18.04.2007
|
Кубок
|
Москва
|
Самара
|
2:0
|
21.07.2007
|
Чемпионат
|
Москва
|
Москва
|
3:1
|
19.07.2010
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Самара
|
1:0
|
07.11.2010
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Химки
|
4:3
|
25.05.2011
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Самара
|
3:0
|
25.07.2011
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Химки
|
2:1
|
26.08.2012
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Химки
|
3:0
|
09.03.2013
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Самара
|
2:0
|
22.07.2013
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Химки
|
2:1
|
05.04.2014
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Самара
|
3:1
|
02.03.2015
|
Кубок
|
ЦСКА
|
Химки
|
1:0
|
24.07.2015
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Самара
|
2:0
|
21.11.2015
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Химки
|
0:2
|
18.09.2016
|
Чемпионат
|
ЦСКА
|
Самара
|
2:1
|
08.03.2020
|
Чемпионат
|
Рубин
|
Казань
|
0:1
Итого: +16=1-3, мячи 39-17.
«Рубин» во втором туре подряд не сумел забить гол по правилам и остался на последнем месте в премьер-лиге по числу забитых мячей. В истории премьер-лиги худший график результативности демонстрировали лишь совсем безнадежные команды. Девять мячей в 21 туре забила полумолодежная «Томь» Валерия Петракова, по 10 — вылетавшие без шансов «Шинник"-2006 и «Анжи"-2018/19.
Худшая результативность клубов премьер-лиги после 21 тура
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
2016/17
|
Томь
|
Валерий Петраков
|
21
|
9
|
0,43
|
2006
|
Шинник
|
Олег Долматов, Борис Гаврилов
|
21
|
10
|
0,48
|
2018/19
|
Анжи
|
Магомед Адиев
|
21
|
10
|
0,48
|
2005
|
Ростов
|
Геннадий Степушкин, Валерий Петраков, Сергей Балахнин
|
21
|
11
|
0,52
|
2016/17
|
Арсенал
|
Дмитрий Аленичев
|
21
|
11
|
0,52
|
2019/20
|
Рубин
|
Роман Шаронов, Леонид Слуцкий
|
21
|
11
|
0,52
|
2003
|
Спартак-Алания
|
Реваз Дзодзуашвили, Николай Худиев, Бахва Тедеев
|
21
|
12
|
0,57
|
2015/16
|
Кр.Советов
|
Франк Веркаутерен
|
21
|
12
|
0,57
|
2017/18
|
Амкар
|
Гаджи Гаджиев, Вадим Евсеев
|
21
|
12
|
0,57