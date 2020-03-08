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Слуцкий проиграл «Крыльям» в Казани. Такого с «Рубином» не случалось 16 лет

18:10
8 марта. Казань. «Рубин» — «Крылья Советов» — 0:1. Фото ФК «Крылья Советов»
8 марта. Казань. «Рубин» — «Крылья Советов» — 0:1. Фото ФК «Крылья Советов»
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«Рубин» во втором матче под руководством Леонида Слуцкого уступил на своем поле «Крыльям Советов» со счетом 0:1. Казанцы всего в третий раз в истории не смогли победить в волжском дерби на своем поле. В предыдущие годы самарцы добыли в столице Татарстана всего четыре очка.

В 2004 году команда Гаджи Гаджиева на пути к бронзе чемпионата добилась успеха со счетом 3:1, а девять лет спустя «Крылья» разжились на «Центральном» еще одним очков, что впрочем не спасло их от вылета по итогам сезона.

Матчи «Рубин» и «Крыльев Советов» в Казани

Дата

Тренер «Рубина»

Тренер «Крыльев Советов»

Счет

Голы

18.10.2003

Курбан Бердыев

Александр Тарханов

3:1

Бояринцев-2, Федоров — Соуза

10.04.2004

Курбан Бердыев

Гаджи Гаджиев

1:3

А.Коновалов — Виноградов-2, Каряка

23.10.2005

Курбан Бердыев

Гаджи Гаджиев

2:1

Байрамов, Бухаров — Баба Адаму

28.08.2006

Курбан Бердыев

Гаджи Гаджиев

2:1

Домингес, Бен-Ашур — Муджири

16.06.2007

Курбан Бердыев

Сергей Оборин

1:0

Рязанцев

25.10.2008

Курбан Бердыев

Леонид Слуцкий

3:0

Ансальди, Бухаров, Нобоа

30.10.2009

Курбан Бердыев

Юрий Газзаев

4:1

Бухаров-2, Нобоа, Гекдениз — Коллер

09.07.2010

Курбан Бердыев

Юрий Газзаев

3:0

Касаев, Бухаров, Рязанцев

28.08.2011

Курбан Бердыев

Андрей Кобелев

1:0

Дядюн

11.11.2012

Курбан Бердыев

Андрей Кобелев

2:0

Шаронов, Натхо

25.08.2013

Курбан Бердыев

Александр Цыганков

1:1

Гекдениз — Цаллагов

08.11.2015

Валерий Чалый

Франк Веркаутерен

2:0

Гекдениз-2

15.10.2016

Хавьер Грасия

Франк Веркаутерен

3:0

Канунников, Рочина, Жонатас

01.10.2018

Курбан Бердыев

Андрей Тихонов

2:1

Подберезкин, Азмун — Канунников

08.03.2020

Леонид Слуцкий

Миодраг Божович

0:1

Попович

Итого: +12=1-2, мячи 30-10.

Подпортил личную статистику противостояния с «Крыльями» и сам Леонид Слуцкий, работавший в Самаре в 2008 и 2009 годах. В предыдущих 19 играх его команды одолели волжан 16 раз, позволив сопернику дважды победить и однажды сыграть вничью. В 2005 году Слуцкий уступил «Крыльям» с «Москвой» (1:4), а в 2015-м — с ЦСКА (0:2).

Матчи Леонида Слуцкого против «Крыльев Советов»

Дата

Турнир

Клуб Слуцкого

Город

Счет

16.10.2005

Чемпионат

Москва

Самара

1:4

02.04.2006

Чемпионат

Москва

Москва

1:0

09.09.2006

Чемпионат

Москва

Самара

4:0

31.03.2007

Чемпионат

Москва

Самара

0:0

04.07.2007

Кубок

Москва

Москва

3:2

18.04.2007

Кубок

Москва

Самара

2:0

21.07.2007

Чемпионат

Москва

Москва

3:1

19.07.2010

Чемпионат

ЦСКА

Самара

1:0

07.11.2010

Чемпионат

ЦСКА

Химки

4:3

25.05.2011

Чемпионат

ЦСКА

Самара

3:0

25.07.2011

Чемпионат

ЦСКА

Химки

2:1

26.08.2012

Чемпионат

ЦСКА

Химки

3:0

09.03.2013

Чемпионат

ЦСКА

Самара

2:0

22.07.2013

Чемпионат

ЦСКА

Химки

2:1

05.04.2014

Чемпионат

ЦСКА

Самара

3:1

02.03.2015

Кубок

ЦСКА

Химки

1:0

24.07.2015

Чемпионат

ЦСКА

Самара

2:0

21.11.2015

Чемпионат

ЦСКА

Химки

0:2

18.09.2016

Чемпионат

ЦСКА

Самара

2:1

08.03.2020

Чемпионат

Рубин

Казань

0:1

Итого: +16=1-3, мячи 39-17.

«Рубин» во втором туре подряд не сумел забить гол по правилам и остался на последнем месте в премьер-лиге по числу забитых мячей. В истории премьер-лиги худший график результативности демонстрировали лишь совсем безнадежные команды. Девять мячей в 21 туре забила полумолодежная «Томь» Валерия Петракова, по 10 — вылетавшие без шансов «Шинник"-2006 и «Анжи"-2018/19.

Худшая результативность клубов премьер-лиги после 21 тура

Сезон

Клуб

Тренер

Матчи

Голы

Ср.

2016/17

Томь

Валерий Петраков

21

9

0,43

2006

Шинник

Олег Долматов, Борис Гаврилов

21

10

0,48

2018/19

Анжи

Магомед Адиев

21

10

0,48

2005

Ростов

Геннадий Степушкин, Валерий Петраков, Сергей Балахнин

21

11

0,52

2016/17

Арсенал

Дмитрий Аленичев

21

11

0,52

2019/20

Рубин

Роман Шаронов, Леонид Слуцкий

21

11

0,52

2003

Спартак-Алания

Реваз Дзодзуашвили, Николай Худиев, Бахва Тедеев

21

12

0,57

2015/16

Кр.Советов

Франк Веркаутерен

21

12

0,57

2017/18

Амкар

Гаджи Гаджиев, Вадим Евсеев

21

12

0,57

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