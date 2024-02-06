Слуцкий пришел на матч «Зенита» и тепло поприветствовал Марио Фернандеса

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий тепло поприветствовал защитника «Зенита» Марио Фернандеса.

Вместе с российским специалистом к экс-защитнику ЦСКА подошли Василий Березуцкий и Олег Яровинский, которые занимают должности ассистентов главного тренера в китайском клубе.

В 17.00 мск начался товарищеский матч «Зенит» — «Ноа».

«Зенит» и «Шанхай Шэньхуа» проведут товарищеский матч 8 февраля. Начало игры — в 17.00 мск.