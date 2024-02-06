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Олич высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий ЦСКА и «Баварии» Ивица Олич высказался об интересе мюнхенцев к полузащитнику московского клуба Аббосбеку Файзуллаеву.

«По поводу интереса «Баварии» к Файзуллаеву я пока ничего не знаю. Если мюнхенцы следят за ним, то это говорит о его уровне, но ему важно проявить себя не только в нескольких отдельных матчах, но и на протяжении нескольких сезонов. После этого можно будет серьезно обсуждать интерес к игроку не только от «Баварии», но и других больших клубов. Заметно, что Аббосбек обладает хорошими качествами. Он футболист, который сразу попал в основной состав ЦСКА, приехав из Узбекистана. Он сразу стал демонстрировать высокий уровень. Если так и продолжит, то я уверен, что у него будет много предложений из других стран», — приводит слова Олича Metaratings.ru

Файзуллаев присоединился к ЦСКА в конце летнего трансферного окна. На счету узбекистанского игрока 2 гола и 9 результативных передач в 18 матчах за армейцев.

Источник: https://metaratings.ru/news/olich-u-faizullaeva-budut-predlozheniya-esli-on-prodolzhit-demonstrirovat-vysokii-uroven-v-cska-331487/
Ивица Олич
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РПЛ
ФК Бавария
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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