Олич высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву

Экс-нападающий ЦСКА и «Баварии» Ивица Олич высказался об интересе мюнхенцев к полузащитнику московского клуба Аббосбеку Файзуллаеву.

«По поводу интереса «Баварии» к Файзуллаеву я пока ничего не знаю. Если мюнхенцы следят за ним, то это говорит о его уровне, но ему важно проявить себя не только в нескольких отдельных матчах, но и на протяжении нескольких сезонов. После этого можно будет серьезно обсуждать интерес к игроку не только от «Баварии», но и других больших клубов. Заметно, что Аббосбек обладает хорошими качествами. Он футболист, который сразу попал в основной состав ЦСКА, приехав из Узбекистана. Он сразу стал демонстрировать высокий уровень. Если так и продолжит, то я уверен, что у него будет много предложений из других стран», — приводит слова Олича Metaratings.ru

Файзуллаев присоединился к ЦСКА в конце летнего трансферного окна. На счету узбекистанского игрока 2 гола и 9 результативных передач в 18 матчах за армейцев.