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Первак считает, что Джикия может остаться без «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал высказывание агента Вадима Шпинева, представляющего интересы 30-летнего защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Я не понимаю... Агент хочет шантажировать клуб? Высказывания агента непонятны. Я считаю, что агент неправ, выступая с таким заявлением. Джикия может остаться без «Спартака». Джикии самому решать и думать о том, где работать в будущем. Мне кажется, что его агент ведет себя неправильно, а высказываний самого Георгия я не слышал. Прав ли Абаскаль, когда говорит, что Джикия мало бегает? Выражение «мало бегает» я вообще не понимаю. Это либо перевод неправильный, либо агент опять выдумывает языком Абаскаля. Пусть переговариваются между собой. Что значит «мало бегает»? Он в сборной был, ведущий защитник «Спартака». Куда он должен бежать и много или мало — это не агенту решать», — приводит слова Первака «Спорт День за Днем».

Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что продление контракта его клиента со «Спартаком» будет невозможно, в случае если Гильермо Абаскаль останется тренером команды.

Действующий контракт 30-летнего защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/pervak-dzhikiya-mozhet-ostatsya-bez-spartaka
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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