Первак считает, что Джикия может остаться без «Спартака»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал высказывание агента Вадима Шпинева, представляющего интересы 30-летнего защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Я не понимаю... Агент хочет шантажировать клуб? Высказывания агента непонятны. Я считаю, что агент неправ, выступая с таким заявлением. Джикия может остаться без «Спартака». Джикии самому решать и думать о том, где работать в будущем. Мне кажется, что его агент ведет себя неправильно, а высказываний самого Георгия я не слышал. Прав ли Абаскаль, когда говорит, что Джикия мало бегает? Выражение «мало бегает» я вообще не понимаю. Это либо перевод неправильный, либо агент опять выдумывает языком Абаскаля. Пусть переговариваются между собой. Что значит «мало бегает»? Он в сборной был, ведущий защитник «Спартака». Куда он должен бежать и много или мало — это не агенту решать», — приводит слова Первака «Спорт День за Днем».

Ранее агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что продление контракта его клиента со «Спартаком» будет невозможно, в случае если Гильермо Абаскаль останется тренером команды.

Действующий контракт 30-летнего защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В этом сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах.