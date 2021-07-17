«Зенит» — «Локомотив»: стали известны составы на матч за Суперкубок России
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч за Суперкубок России, который пройдет сегодня, 17 июля в Калининграде. Начало встречи — в 19.00 (мск).
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Караваев, Ракицкий, Вендел, Кузяев, Оздоев, Малком, Азмун, Дриусси.
«Локомотив»: Гилерме, Сильянов, Рыбус, Мурило, Пабло, Баринов, Куликов, Крыховяк, Смолов, Жемалетдинов, Камано.
Напомним, с учетом коронавирусных ограничений трибуны в Калининграде могут быть заполнены не более чем на 70 процентов. Стадион вмещает 35 212 зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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