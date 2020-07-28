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Слуцкий оценил работу ВАР в России

05:07
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «Известиям» отметил, что ВАР нормально работает в России. Ранее специалист работал в Голландии, где тоже есть ВАР.

— Говорят, что система ВАР в России плохая и неправильная. Вы-то познакомились с ней еще в Голландии, есть с чем сравнить...

— Нет, ВАР нормально работает в России.

— В целом работа наших видеоарбитров отличается от голландской системы?

— Нет, но там они объясняют свои решения. Например, матч «Крылья Советов» — «Оренбург», когда судья назначил пенальти и показал красную карточку игроку самарцев, а надо было желтую показывать. Все болельщики и специалисты думали, почему здесь красная, а не желтая. А этому есть объяснение. Существует четкая градация: если была попытка сыграть в мяч, то есть футболист нацеливается на мяч, то это желтая карточка. Если нет попытки сыграть в мяч, он просто обнимает игрока, а на мяч даже не смотрит — это красная.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1040188/dmitrii-simonov-sevastian-terletckii/ia-ne-takogo-urovnia-trener-chtoby-byt-vostrebovannym-evropeiskimi-top-klubami

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