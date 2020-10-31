Слуцкий оценил игру Кварацхелии и рассказал о сроках возвращения Игнатьева и Шатова

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после домашнего матча 13-го тура Тинькофф-РПЛ с «Арсеналом» (3:1) назвал возможный срок возвращения в состав форварда Ивана Игнатьева и полузащитника Олега Шатова. Также специалист выразил уверенность, что хорошая пресса и трансферные слухи не влияют на Хвичу Кварацхелию.

— Как состояние Деспотовича?

— Сложно сейчас однозначно сказать. Думаю, в понедельник ему сделают МРТ, и мы тогда сможем понять, есть ли повреждение.

— Будут ли готовы к следующему матчу Игнатьев (отравление) и Шатов (повреждение)?

— Если мы говорим про матч чемпионата в Химках, то, надеюсь, что да. Если мы говорим про кубковую игру в Хабаровске, то тут у меня есть сомнения.

— Хвича — лучший игрок матча. Сам не забил, но создал вторую голевую атаку перехватом на своей половине и отдал крутую голевую передачу на Бакаева. Он не только качественно обводит, но и отрабатывает в обороне. Вся шумиха в прессе о будущем на него никак не влияет? Может, это его только заводит?

— Думаю, что нет. Он слишком сфокусирован на любимом деле. И пока у него каких-то признаков такого характера я не видел. Даже если где-то будут сочетаться удачные и неудачные матчи, что вполне естественно, точно причина будет не в том, что вокруг него слишком много разговоров. (Артем Агапов)