Слуцкий объяснил, почему дал шанс Игнатьеву

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему пригласил нападающего Ивана Игнатьева в казанский клуб.

— Почему дали шанс Ивана Игнатьева, у которого были проблемы с дисциплиной в «Краснодаре»?

— В чем его проблема? Он режим нарушал? У меня нет информации, что он является проблемным игроком, значит вы знаете больше меня (улыбается). Игнатьев является лучшим нападающим в стране.

В текущем сезоне Игнатьев провел 19 матчей за «быков» и забил 5 голов. Футболист является воспитанником «Краснодара». Всего за клуб он провел 54 игры во всех турнирах и отметился 17 забитыми мячами. (Евгений Белоусов)