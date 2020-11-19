Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил уровень чемпионата России в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

— Вы говорите, что уровень нашего чемпионата упал. Но он же не упал на уровень Израиля или Грузии? — вопрос Слуцкому.

— А что мы считаем уровнем чемпионата? — ответил Слуцкий.

— Вот выходит Валерий Карпин и говорит: «А с чего мы должны быть сильнее «Маккаби»?

— Я с ним отчасти согласен.

— То есть, чемпионат России на уровне с чемпионатом Израиля?

— Кого мы берем в пример? Если мы берем «Зенит» с его составом игроков и всем остальным, то... Давайте так: какие есть объективные вещи? Transfermarkt оценивает футболистов, можно оценить стоимость состава, но мы должны понимать, что российскую стоимость состава нужно делить минимум на полтора. В Европе этот состав был бы собран за меньшие деньги. Это объективная реальность. Я работал в Голландии и знаю, что игрока, которого там мы купили бы за миллион, тут покупали бы за четыре. В Голландии он бы играл за зарплату в 300 тысяч, а в России — с зарплатой в 700 тысяч. Поэтому мы должны сразу делить цены наших игроков на Transfermarkt.

Я не говорю, что мы — чемпионат Израиля, Венгрии или Грузии, но мы точно гораздо ближе к Бельгии и Голландии, нежели к Франции и Германии, например.