Слуцкий — о победе над «Уфой»: «Доминировали с первой минуты»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Уфы» (3:0).
— Доминировали с первой минуты и до забитого мяча имели несколько хороших моментов. Достойная, уверенная и качественная победа, — сказал Слуцкий.
— Расскажите о травмированных игроках.
— У Йевтича есть повреждение, которое ему не позволило принять участие в матче в старте со «Спартаком», с «Зенитом» он играл с травмой. Играть на искусственном газоне ему противопоказано. У Ин Бома есть план восстановления, он на контроле, но точной даты восстановление нет. А Грицаенко пока даже не приступил к беговой работе.
— Костюков опять сыграл в центре поля. Довольны его игрой?
— Он наигрывался нами в этой роли на сборах. Но позиция 6-го номера, как в игре с «Зенитом» — это не его позиция. А выше в атаке, на фланге, выдвинутого форварда — она ему гораздо ближе.
«Рубин» продлил серию побед в РПЛ до трех матчей. Беспроигрышная серия команды в чемпионате достигла пяти матчей (четыре победы, одна ничья).
(Владислав Зимагулов)
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