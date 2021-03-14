Самошников посвятил гол в ворота «Уфы» своему отцу

Полузащитник «Рубина» Илья Самошников стал автором заключительного гола в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (3:0).

— Матч сложился по нашему сценарию. Мы играли высоко, не давали «Уфе» выходить из-под прессинга. Сыграли так, как и на установке. У нас каждый бился на своей позиции, — заявил Самошников

— Оцени свой гол?

— Меня встречал защитник, Макар (Денис Макаров — прим. «СЭ») открылся в центре, отдал ему и побежал вперед, вывалился один на один. Я получил микроповреждение на предигровой тренировке, повредил руку чуть-чуть. Ко мне подошел спортивный директор Олег Яровинский и дал лангетку со словами: «Я в ней два забил в хоккейной игре, ты завтра тоже забьешь». Так и получилось. Гол как всегда посвящаю своем отцу.

— Третья победа «Рубина» подряд. За счет чего?

— Мы хорошо подготовились на сборах и готовимся на каждую игру как на последний бой. Коллектив сплочается, понимаем друг друга все больше. У нас все отлично.

(Владислав Зимагулов)

«Когда не стало отца, поставил цель пробиться из ЛФЛ в РПЛ. Ради него». Илья Самошников — о непростом пути в футболе