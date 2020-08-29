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«Сложно работать, когда судьи так поддерживают «Спартак». Хлусевич — о судействе Матюнина

29 августа 2020, 23:50
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Полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Сегодня нам немного не хватило концентрации, будем работать. Но как же сложно работать, когда судьи так поддерживают «Спартак», — сказал Хлусевич в интервью клубному YouTube-каналу.

«Каждый момент — желтая карточка. Очень неприятно играть», — отметил Хлусевич.

Спартак — Арсенал Т

Дополнительная информация:

https://youtu.be/gJ0FtDp-q0o

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