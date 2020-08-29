«Сложно работать, когда судьи так поддерживают «Спартак». Хлусевич — о судействе Матюнина
29 августа 2020, 23:50
Полузащитник «Арсенала» Даниил Хлусевич поделился впечатлениями от матча 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:2).
«Сегодня нам немного не хватило концентрации, будем работать. Но как же сложно работать, когда судьи так поддерживают «Спартак», — сказал Хлусевич в интервью клубному YouTube-каналу.
«Каждый момент — желтая карточка. Очень неприятно играть», — отметил Хлусевич.
Дополнительная информация:
Опрос
проголосовало: 47905Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?