Слишкович рассказал, что быстро договорился с «Оренбургом»

Новый главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович признался, что быстро принял предложение о назначении в команду.

«Я бы сказал, что мы достаточно быстро договорились, потому что я чувствовал, что меня серьезно хотят видеть в «Оренбурге». Это для меня было очень важно. Я всегда говорил, если мои амбиции и амбиции клуба примерно одинаковы, для меня это интересно. Я очень хорошо знаю эту команду. Она не заслуживает эту позицию в турнирной таблице», — сказал Слишкович в интервью пресс-службе клуба.

«Оренбург» объявил о назначении Слишковича 7 октября. Он сменил на посту главного тренера команды испанца Давида Деограсию. Контракт с 41-летним боснийцем рассчитан на два года. Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» с апреля по май нынешнего года.

После 11 туров «Оренбург» с 7 очками занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице РПЛ.