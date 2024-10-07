Слишкович: «Оренбуржцы, я приехал! Команде нужна ваша помощь, чтобы спасти сезон»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович прокомментировал подписание контракта с клубом.

«Оренбуржцы, я приехал! Но один я не могу ничего. Мне нужна ваша помощь. Она очень важна для ребят на поле, чтобы остаться [в РПЛ] и спасти этот сезон. Увидимся скоро», — сказал тренер в видеообращении.

В этом сезоне «Оренбург» набрал 7 очков в 11 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.