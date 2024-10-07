В «Динамо» заявили, что доверяют главному тренеру Личке

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о кредите доверия к главному тренеру команды Марцелу Лике.

«Кредит доверия к Личке? Мы в него верим, мы ему доверяем. Он главный тренер «Динамо», — сказал Пивоваров «СЭ».

«Динамо» после 11 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.