Зобнин: «Даже не знал о переносе столетия «Зенита». Это их дело»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о переносе празднования столетия «Зенита» на сезон-2025/26.

— Перенос столетия «Зенита»? Я даже не знал. Это их дело. Мне нечего добавить. Внутренняя кухня. Пусть переносят. Мне до этого никакого дела нет, — сказал Зобнин.

«Зенит» изначально планировал отметить 100-летие в конце сезона-2024/25. Однако после того, как команда не смогла завоевать ни одного трофея во внутренних турнирах, возникли слухи о том, что празднование может быть перенесено на следующий сезон.