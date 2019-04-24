Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио в среду перенес операцию на колене в одной из клиник Турина. Как утверждает Sky Sport Italia, 33-летний итальянец возобновит тренировки в начале следующего сезона.

На восстановление Маркизио уйдет три месяца. Первую часть реабилитации он пройдет в Турине, затем вернется в Россию.

Напомним, Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре 2018 года. Он провел 18 матчей за петербуржцев, в которых забил 2 гола. Контракт итальянца с сине-бело-голубыми рассчитан на два года.

"Все еще хочу быть частью игры". Маркизио перенес операцию на колене