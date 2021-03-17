ЦСКА — «Зенит»: прогнозы Соломатина и Малежика на матчи среды в РПЛ
Экс-футболист сборной России, «Локомотива» и ЦСКА Андрей Соломатин и известный певец и композитор Вячеслав Малежик дали прогнозы на игры Тинькофф РПЛ, которые пройдут сегодня, 17 марта.
«Ротор» — «Ростов»
Андрей Соломатин — 0:0. «Ротор» не может проигрывать домашние матчи, а «Ростов» — крепкая команда.
Вячеслав Малежик — 1:1. Болеть буду за «Ростов» (за «феникс» Карпина — возрождение его команды), но, скорее всего, будет ничья.
«Ахмат» — «Арсенал»
Соломатин — 1:1. «Арсенал» после победы чувствует себя уверенно, а «Ахмат» дома обязан брать очки.
Малежик — 2:1. «Ахмат» честолюбив, будет играть у себя, и, думаю, победит.
ЦСКА — «Зенит»
Соломатин — 2:1. Победа ЦСКА. Без комментариев.
Малежик — 1:1. Поле будет лучше, чем в Туле, поэтому обе команды будут бояться друг друга, осторожничать и закончат все ничьей.
(Сергей Нуждин)
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