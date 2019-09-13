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Сколько «Спартак» заработал и потратил на трансферы летом-2019. Ответ Томаса Цорна

20:00
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, сколько клуб заработал и потратил на трансферы летом-2019.

— Судя по всему, этим летом у клуба есть плюс по трансферным сделкам.

— У нас рекордное лето по продажам. Сумму не могу озвучивать.

— 35 миллионов евро.

— Сумму не назову. Но мы много и покупали. Тил — рекордная покупка.

— 15 миллионов евро плюс миллион бонусом.

— Скажу так — это точно не 18 миллионов евро. Мы многих купили, многих отпустили, не всех из них удалось продать, но важно, что мы сократили зарплатный фонд.

— Продавая игроков, из чего исходили? Знаю, что на сборе в Австрии вы говорили с каждым футболистом — что хотели понять?

— С каждым поговорил индивидуально, это правильно. Расставались с футболистами по разным причинам — во-первых, омоложение команды. Исходили из того, что будет много матчей, нужно много сил. Второй момент — продавали тех, от чьего трансфера можно получить хорошую прибыль. Таким образом мы компенсировали упущенный доход от непопадания в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.

— Это, по моей информации, 25 миллионов евро.

— Да.

— А третья причина — высокая зарплата некоторых игроков.

— Да.

— У вас есть грейд по потолку зарплат — условно, 1,8 миллиона евро. А если выше, надо договариваться, чтобы человек «упал»?

— Грейда нет, но у нас реально стали ниже зарплаты. (Сергей Егоров)

Полностью Интервью Томаса Цорна — здесь

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