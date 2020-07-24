Сколько Дзюба сможет оставаться на высоком уровне? Отвечает Дмитрий Аленичев

Самый титулованный футболист России, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев в своей авторской колонке в «СЭ» отметил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба сможет играть на высоком уровне пару лет. 22 августа нападающему исполнится 32 года.

— Сейчас многое у питерцев завязано на Дзюбе, которому в августе исполнится 32 года. Резонно задаться вопросом — сколько еще Артем сможет оставаться на высоком уровне? На мой взгляд, пару лет — точно, и в течении этого времени форвард опять поборется за звание лучшего бомбардира лиги, — уверен Аленичев. — В «Зените» его любят и уважают, он — лидер сборной и лучший игрок чемпионата по всем показателям. Кстати, еще бы отметил бы роль Барриоса, которого считаю лучшим опорником РПЛ, это настоящая классная «собака». Но, кстати, еще один крепкий исполнитель ему в пару в среднюю линию, как мне кажется, не помешал бы. Импонирует и игра Ракицкого.

Полностью колонку Дмитрия Аленичева читайте здесь.