Силвестр Игбун: «Приятно вернуться на поле и к нашему новому рукопожатию»

Форвард «Динамо» Силвестр Игбун опубликовал новый пост в Instagram.

— Приятно вернуться на поле и к нашему новому рукопожатию, — написал Игбун.

Ранее стало известно, что у нигерийца обнаружили антитела коронавируса. Он прошел необходимый карантин и вернулся к тренировкам с командой.

В текущем сезоне на счету Игбуна 19 матчей в РПЛ, в которых он забил 4 гола и сделал результативную передачу.