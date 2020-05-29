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Силвестр Игбун: «Приятно вернуться на поле и к нашему новому рукопожатию»

10:25
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Форвард «Динамо» Силвестр Игбун опубликовал новый пост в Instagram.

— Приятно вернуться на поле и к нашему новому рукопожатию, — написал Игбун.

Ранее стало известно, что у нигерийца обнаружили антитела коронавируса. Он прошел необходимый карантин и вернулся к тренировкам с командой.

В текущем сезоне на счету Игбуна 19 матчей в РПЛ, в которых он забил 4 гола и сделал результативную передачу.

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