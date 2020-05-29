Силвестр Игбун: «Приятно вернуться на поле и к нашему новому рукопожатию»
10:25
Форвард «Динамо» Силвестр Игбун опубликовал новый пост в Instagram.
— Приятно вернуться на поле и к нашему новому рукопожатию, — написал Игбун.
Ранее стало известно, что у нигерийца обнаружили антитела коронавируса. Он прошел необходимый карантин и вернулся к тренировкам с командой.
В текущем сезоне на счету Игбуна 19 матчей в РПЛ, в которых он забил 4 гола и сделал результативную передачу.
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