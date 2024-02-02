Силкин: «Джикия мог бы помочь «Динамо», но в последнее время он играл с ошибками»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о возможном выступлении защитника «Спартака» Георгия Джикии за бело-голубых.

«В теории Джикия мог бы помочь «Динамо», но в последнее время Георгий играл с ошибками. Это не очень хорошо для защитника. Ошибки были результативные. Нужен надежный защитник. Георгий в «Спартаке» не воспользовался теми шансами, которые у него были и проиграл конкуренцию Бабичу за место в составе», — приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» не планирует до конца сезона предлагать новый контракт Джикии. Действующее соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до лета этого года.

30-летний Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В этом сезоне он провел за красно-белых 9 матчей во всех турнирах и результативных действий не совершил.