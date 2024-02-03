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3 февраля, 01:58

Гладилин: «Сначала «Спартаку» нужно разобраться с теми вратарями, которые уже есть в составе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о том, что красно-белые хотят приобрести нового вратаря.

«А что со старыми делать? Там есть Максименко и Селихов, которые постоянно сражаются за место в основе, а также еще и Свинов. И они еще одного хотят купить? Сначала нужно разобраться с теми, кто уже есть в составе. Мне очень интересно, чья именно это идея. Там сейчас работает Артем Ребров, вот у кого Абаскаль должен спросить совет. Если это идея Абаскаля и он собирается держать в команде четырех голкиперов, то можно точно сказать, что в работе с вратарями он ничего не понимает», — цитирует «РБ Спорт» Гладилина.

В этом сезоне Селихов сыграл 7 матчей и пропустил 8 голов. На счету Максименко 16 игр и 19 пропущенных мячей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-spartaku-nuzhno-so-svoimi-vrataryami-razobrat-sya-prezhde-chem-novogo-pokupat/
Александр Максименко
Александр Селихов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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1
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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