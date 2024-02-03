Гладилин: «Сначала «Спартаку» нужно разобраться с теми вратарями, которые уже есть в составе»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал информацию о том, что красно-белые хотят приобрести нового вратаря.

«А что со старыми делать? Там есть Максименко и Селихов, которые постоянно сражаются за место в основе, а также еще и Свинов. И они еще одного хотят купить? Сначала нужно разобраться с теми, кто уже есть в составе. Мне очень интересно, чья именно это идея. Там сейчас работает Артем Ребров, вот у кого Абаскаль должен спросить совет. Если это идея Абаскаля и он собирается держать в команде четырех голкиперов, то можно точно сказать, что в работе с вратарями он ничего не понимает», — цитирует «РБ Спорт» Гладилина.

В этом сезоне Селихов сыграл 7 матчей и пропустил 8 голов. На счету Максименко 16 игр и 19 пропущенных мячей.