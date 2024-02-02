Кассьерра: «Главная цель — завоевывать чемпионские титулы с «Зенитом»

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра после продления контракта рассказал о целях в петербургском клубе.

— Главная цель, считаю, завоевывать чемпионские титулы с «Зенитом», — приводит слова Кассьеры официальный сайт клуба. — Это самое важное, задача номер один. Мы все стремимся к тому, чтобы провести хорошую предсезонку и наилучшим образом начать весеннюю часть. Прошлый год — это уже история. Сейчас нужно хорошо подготовиться с помощью товарищеских матчей, а потом думать о возобновлении чемпионата России и первой официальной игре.

— Чувствуете сами, что ваши роль и значение в команде изменились за последнее время?

— Так скажу: каждый день я стремлюсь прокачивать игровые качества, становиться лучше себя вчерашнего. В первом сезоне, как я уже не раз говорил, я был уверен в своих силах, но не смог забить много мячей. Сейчас на моем счету гораздо больше голов — и это придает мне спокойствия, чтобы продолжать показывать хороший результат.

2 февраля «Зенит» объявил о продлении контракта с 26-летним колумбийцем до конца сезона-20206/27.

Кассьерра присоединился к «Зениту» 30 июня 2022 года. В составе петербуржцев26-летний колумбиец провел 56 матчей, забив в них 21 мяч и отдав 11 голевых передач. Вместе с сине-бело-голубыми он завоевал титул чемпионов России и два Суперкубка страны.

В этом сезоне Кассьерра возглавляет гонку бомбардиров РПЛ: на его счету 14 голов в 16 играх чемпионата страны.