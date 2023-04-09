Силкин заявил, что был лучшего мнения о Селихове

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ничью в матче 22-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком» (3:3).

«Если судить по безобразной игре, в которой команды сыграли без обороны, ближе к победе было «Динамо», если бы не этот смешной пенальти, который назначил судья. Но в целом соперники сыграли без защиты. Обычно в таких матчах команды сконцентрированы, идет борьба, а здесь ничего не было. Думаю, причина в уровне мастерства игроков. Правильно сказал Ловчев, что половина этих ребят даже в футбол играть не умеет», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Силкина.

Также он оценил игру вратарей в этой встрече.

«Я был о Селихове лучшего мнения, а здесь он показал какую-то растерянность. А ведь от вратаря должна передаваться уверенность всей команде. По голам «Спартака» я бы не стал предъявлять особых претензий Шунину, потому что «Динамо» играло очень низко», — добавил специалист.

«Спартак» набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 36 очками идет на 6-й позиции.