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Силкин заявил, что был лучшего мнения о Селихове

Алина Савинова
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал ничью в матче 22-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Спартаком» (3:3).

«Если судить по безобразной игре, в которой команды сыграли без обороны, ближе к победе было «Динамо», если бы не этот смешной пенальти, который назначил судья. Но в целом соперники сыграли без защиты. Обычно в таких матчах команды сконцентрированы, идет борьба, а здесь ничего не было. Думаю, причина в уровне мастерства игроков. Правильно сказал Ловчев, что половина этих ребят даже в футбол играть не умеет», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Силкина.

Также он оценил игру вратарей в этой встрече.

«Я был о Селихове лучшего мнения, а здесь он показал какую-то растерянность. А ведь от вратаря должна передаваться уверенность всей команде. По голам «Спартака» я бы не стал предъявлять особых претензий Шунину, потому что «Динамо» играло очень низко», — добавил специалист.

«Спартак» набрал 42 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 36 очками идет на 6-й позиции.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005078599_silkin_ya_byil_luchshego_mneniya_o_selihove
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 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
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 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
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