Хлусевич избежал серьезной травмы в матче с «Динамо»

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Даниил Хлусевич избежал серьезной травмы.

Футболист неудачно подвернул левый голеностоп и не смог продолжить матч с «Динамо» (3:3) в 22-м туре РПЛ. На 22-й минуте его заменил Даниил Денисов.

22-летний футболист будет готов выйти на поле в следующем матче чемпионата России. Матч FONBET Кубка России защитник пропустит из-за перебора карточек.