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Сегодня, 16:49

Силкин считает, что «Динамо» способно войти в топ-3 РПЛ и победить в Кубке России

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы московской команды на попадание в топ-3 РПЛ и на победу в FONBET Кубке России.

«Цели «Динамо» — топ-3 и победа в Кубке? Пока рано говорить об этом, в конце сезона посмотрим. Команда способна на это, но сделать это будет нелегко. В чемпионате же не одно «Динамо» играет, есть много команд, которые будут бороться за медали. Но, конечно, хочется, чтобы «Динамо» было как можно выше», — приводит «РБ Спорт» слова Силкина.

«Динамо» с 21 очком занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

2 ноября бело-голубые сыграют против «Пари НН» в рамках Кубка России, а 6-го числа встретятся с «Сочи» в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-dinamo-sposobno-vojti-v-top-3-rpl-i-pobedit-v-kubke-rossii/
Сергей Силкин
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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«Факел» показал, как выглядит поле стадиона через два дня после матча со «Спартаком»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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