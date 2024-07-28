Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:45

Силкин считает, что «Динамо» превзошло «Локомотив» в реализации моментов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу команды над «Локомотивом» в матче 2-го тура РПЛ (3:1).

«Был ли результат ожидаем? Да, и очень приятен. Хотя по игре «Локомотив» не заслуживал поражения. «Динамо» превзошло его в реализации моментов. Хотя железнодорожники создали не меньше голевых возможностей, а может, даже больше. Что касается защиты, если команда пропускает по три мяча за игру — это не очень хорошо. Два от «Акрона» и три от «Динамо» — это много для команды, которая на что-то претендует.

У «Локомотива» выиграли, но надо смотреть дальше. Скоро встреча со «Спартаком», с которым подопечные Лички играют тяжело. Красно-белые неубедительно начали сезон, но со счетов их списывать не стоит«, — цитирует Силкина Евро-Футбол.Ру.

После двух стартовых туров сезона-2024/25 бело-голубые набрали 6 очков. Следующий матч команда проведет 31 июля в рамках группового этапа пути РПЛ Кубка России против «Спартака».

Источник: Евро-Футбол.Ру
Сергей Силкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
2
1
Читайте также
Южный Судан начал олимпийский турнир по баскетболу с победы
Грузинский саблист раскритиковал арбитра после обидного поражения
Двое россиян погибли в ДТП в Абхазии
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
В Москве состоялась церемония прощания с погибшей в Турции МотоТаней
Эрдоган дал пощечину не поцеловавшему его руку ребенку
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
«Краснодар» — «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: ничья после первого тайма
Экс-вратарь ЦСКА Новиков назвал уверенной победу команды над «Пари НН»
«Спартак» победил «Химки», «Краснодар» против «Динамо» Мх: расписание и результаты матчей 2-го тура РПЛ
«Оренбург» и «Ахмат» сыграли вничью в РПЛ
Дебютный гол Барко и первая победа Станковича: «Спартак» обыграл «Химки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент подтвердил, что Маухуб прошел медосмотр перед переходом в «Динамо»

«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: ничья после первого тайма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
11
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
13
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 1 : 3
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 0 : 0
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости