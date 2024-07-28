Силкин считает, что «Динамо» превзошло «Локомотив» в реализации моментов
Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу команды над «Локомотивом» в матче 2-го тура РПЛ (3:1).
«Был ли результат ожидаем? Да, и очень приятен. Хотя по игре «Локомотив» не заслуживал поражения. «Динамо» превзошло его в реализации моментов. Хотя железнодорожники создали не меньше голевых возможностей, а может, даже больше. Что касается защиты, если команда пропускает по три мяча за игру — это не очень хорошо. Два от «Акрона» и три от «Динамо» — это много для команды, которая на что-то претендует.
У «Локомотива» выиграли, но надо смотреть дальше. Скоро встреча со «Спартаком», с которым подопечные Лички играют тяжело. Красно-белые неубедительно начали сезон, но со счетов их списывать не стоит«, — цитирует Силкина Евро-Футбол.Ру.
После двух стартовых туров сезона-2024/25 бело-голубые набрали 6 очков. Следующий матч команда проведет 31 июля в рамках группового этапа пути РПЛ Кубка России против «Спартака».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
13
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|0 : 3
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|3 : 1
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|0 : 4
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|0 : 2
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|1 : 3
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|0 : 0
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0