«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: ничья после первого тайма

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«Краснодар» и махачкалинское «Динамо» не сумели открыть счет в первом тайме матча 2-го тура РПЛ — 0:0.

На 32-й минуте «быки» совершили вынужденную замену — вместо Дэвида Мозеса на поле появился Жоау Батчи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо» Махачкала.