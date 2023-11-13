Силкин считает, что «Динамо» должно быть в топ-3 РПЛ по итогам нынешнего сезона

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил шансы бело-голубых на попадание в топ-3 РПЛ по итогам нынешнего сезона.

«Если «Динамо» будет стабильно показывать такую игру, как в матче с «Оренбургом», то, конечно, бело-голубым по силам войти в тройку. Но для этого нужно стабильно набирать очки, а у «Динамо» с этим есть проблемы. Команда легко дарит очки соперникам, это нужно исправлять. Личка неплохо справляется пока, по составу «Динамо» точно должно быть в топ-3», — приводит слова Силкина ТАСС.

После 15 туров «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).