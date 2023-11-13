Иванов заявил, что Гончаренко останется в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что речь об увольнении Виктора Гончаренко не идет.

«Конечно, Гончаренко останется до зимнего перерыва. И не до перерыва, а до конца чемпионата — сто процентов. Да, команда попала в яму, немножко не получается. Но мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Мы вместе — футболисты, руководство, тренерский штаб. Так что никаких вопросов. Мы видим, как они работают, стараются. Я думаю, все у нас будет хорошо», — приводит слова Гончаренко «РБ Спорт».

После 15 туров «Урал» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).