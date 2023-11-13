«Урал» проведет зимние сборы в ОАЭ

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что все три зимних сбора команда проведет за рубежом.

«Все три сбора мы проведем в Эмиратах», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

До зимнего перерыва «Урал» сыграет еще три матча в чемпионате — дома с «Краснодаром» (26 ноября), а также в гостях с «Пари НН» (2 декабря) и «Локомотивом» (8 декабря).

После 15 туров клуб из Екатеринбурга занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков.