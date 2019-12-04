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Шюррле признался, что ему нравятся российские сосиски

19:00
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«Спартак» на своем официальном Youtube-канале провел трансляцию традиционной детской пресс-конференции. Полузащитник красно-белых Андре Шюррле рассказал детям о том, что в России начал есть мясо, хотя старается с женой меньше употреблять этот продукт.

— Вы вегетарианец, а у «Спартака» прозвище «мясо». Стали ли вы есть больше мяса? Какие колбаски вкуснее мюнхенские или баварские?

— Да, я признаюсь, что в России начал немного есть мясо, — ответил Шюррле. — Оно окружает меня везде. В России мне сосиски тоже очень нравятся.

Москвичи с 22 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. В текущем сезоне 29-летний Шюррле провел 17 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=Nu7Bx8Oqc0A&feature=youtu.be

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