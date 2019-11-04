Шюррле не попал в заявку на матч с «Арсеналом». Ему дали паузу

Как стало известно «СЭ», нападающий «Спартака» Андре Шюррле пропустит матч 15-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» из-за того, что пока находится в неоптимальной форме. Тренерский штаб красно-белых решил предоставить 28-летнему немцу паузу, чтобы постепенно подготовить его к следующим встречам.

В четверг Шюррле вышел на замену во втором тайме встречи 1/8 финала Олимп-Кубка России против «Ростова» (2:1), однако после нее тренировался по индивидуальной программе. Кроме того, форварда меняли после перерывов в играх РПЛ с «Рубином» (0:0) и «Локомотивом» (3:0). Недавно легионер перенес бронхит. (Вячеслав Короткин)

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