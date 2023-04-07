Швец считает «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец в комментарии для «СЭ» поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Спартак» очень хорошая и сильная команда. Это одна из лучших команд в стране. Думаю, это главный преследователь «Зенита» в нашем чемпионате», – сказал Швец «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.