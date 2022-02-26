Шварц заявил, что ему комфортно работать в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал разговоры о том, что он может покинуть российский клуб.

— Слухи про мой отъезд? В текущей ситуации я понимаю, что есть такие разговоры. Мы все люди, это можно понять. Надо сказать о моей ответственности, которую я несу перед своей семьей здесь, и в Германии. Могу сказать, что на протяжении 14 месяцев все те, кто связан с клубом, проявляют абсолютный профессионализм. Мне комфортно работать. В данном случае, основным моментом является безопасность людей, того места, где они находятся. Стоит отметить, что я полностью пропитался идеями клуба, людьми в нем. Я не тот человек, который возьмет билет и прыгнет на самолет. Это не про меня. Я чувствую ответственность, и я буду в клубе, — заявил Шварц.

В декабре Сандро Шварц продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано до 2024 года.

43-летний специалист тренирует «Динамо» с октября 2020 года. Его прежний контракт был рассчитан до конца текущего сезона.