Шварц высказался о дебюте Смолова за «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался об игре нападающего Федора Смолова в матче 19-го тура чемпионата России против «Химок» (3:0).

— Смолов — необычайно приятный человек. Он открытый. Я это понял после нашей первой встречи. Конечно, его гол — подарок для всех фанатов. Мы очень рады, что он является частью нашей команды.

Смолов забил первый гол после возвращения в «Динамо». В предыдущий раз форвард забивал за бело-голубых 29 мая 2011 года в матче против «Краснодара» (1:0).